Im Bach Ehle im Salzlandkreis sind gesundheitsgefährdende Stoffe gefunden worden. Betroffen sind auch die Uferstreifen zwischen Westeregeln und der Einmündung in die Bode. Bei den Chemikalien handelt es sich um Chlorverbindungen. Das teilte die Verbandsgemeinde Egelner Mulde mit. Vermutlich seien die Chemikalien eine Altlast des ehemaligen Alkaliwerks in Westeregeln. In dem Werk hatte es in den 1960er-Jahren einen schweren Brand gegeben, auch produktionsbedingte Abwassereinleitungen aus dieser Zeit könnten der Grund für die erhöhten Werte sein.