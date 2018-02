Skifahren, Eislaufen und Rodeln Harz lockt Wintersportler

Hauptinhalt

Ferienzeit in Sachsen-Anhalt: Weil in diesen Tagen der Winter zurück ist, nutzen viele die freie Zeit für einen Ausflug in den Harz. Dort liegt mehr Schnee als im Flachland – und es gibt reihenweise Möglichkeiten, Wintersport zu treiben. Nach Angaben von Meteorologen dürfte das noch bis zum Wochenende so bleiben.