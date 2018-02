Unglück in Halberstadt Der Tag nach der Explosion mit einem Toten

Zwei zerstörte Häuser, ein Verletzter und ein Toter – das ist die Bilanz der Explosion in Halberstadt. Eine Rentnerin, die am Sonnabend nah der Polizeiabsperrung unterwegs war, sagte fassungslos: "Dass ein Mensch auf so eine Art und Weise ums Leben kommt… Und der andere Nachbar hat sich alles voriges Jahr noch so schön gemacht. Traurig." Was vielen Nachbarn zudem durch den Kopf geht: Es hätte auch ihr Haus sein können.