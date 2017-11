Wintersport Harz bereitet sich auf Ski-Saison vor

Im Harz haben die Vorbereitungen für die Ski-Saison begonnen. Am Wurmberg, dem höchsten Skiabfahrtshang im Harz, wurde in dieser Woche die Beschneiungsanlage getestet. Betriebsleiter Dirk Nüsse sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die rund 100 Schnee-Erzeuger seien ohne Probleme gelaufen.

Skifahren im Flutlicht

Erstmals soll in dieser Saison am Wurmberg auch das Skifahren in den Abendstunden möglich sein. Dafür wurde mit der Montage einer Flutlichtanlage begonnen. Auf jeden Liftmasten werden eigens aus den USA importierte moderne LED-Scheinwerfer montiert.

Betriebsleiter Dirk Nüsse Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Je nach Wetterlage soll die Anlage in etwa 14 Tage stehen. Nüsse sagte: "Wir wollen im November alles abschließen. Die Lifte müssen laufen, der TÜV muss da gewesen sein, die Beschneiungsanlagen müssen funktionieren und die Beleuchtung geht in Schwung." Ziel sei es, wenn die Kälte einbreche, mit allem fertig zu sein.



Ein bisschen gedulden müssen sich Wintersport-Fans aber noch. Denn trotz des ersten Schnees auf dem Brocken und den Kammlagen des Harzes sei es auf dem Wurmberg noch zu warm, um Kunstschnee zu produzieren, sagte ein Sprecher der Seilbahngesellschaft. Die Schneeproduktion soll demnach voraussichtlich in etwa anderthalb Wochen beginnen.

Laut Betriebsleiter Nüsse soll zuerst konzentriert an den beiden Hängen Hexenwiese und Walpurgishang beschneit werden, dann nach und nach das restliche Gebiet. Wenn das Wetter mitspielt, könnte die Ski-Saison am Wurmberg noch vor Weihnachten eröffnet werden. Mitarbeiter Mario Grolig mit einem Scheinwerfer, der an einem Liftmast montiert wird. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Für 10 Millionen Euro ausgebaut

Der 971 Meter hohe Wurmberg oberhalb von Braunlage im Harz ist das höchstgelegenen Skigebiet des Mittelgebirges. 2013 wurde es für fast 10 Millionen Euro modernisiert und erweitert. Damals wurden unter anderem eine neue Vierer-Sesselbahn zum Wurmberggipfel und ein Übungslift für Kinder gebaut. Außerdem wurden die Pisten um eine neue 1,2 Kilometer lange Abfahrt am Osthang sowie eine 500 Meter lange Buckelpiste erweitert. Auch ein künstlicher See für die mehr als 100 neuen Beschneiungsanlagen wurde dabei errichtet. Seit dem Ausbau ist die Zahl der Skifahrer deutlich gestiegen. Im letzten Winter kamen rund 250.000 Skisportler, etwa doppelt so viele wie vor dem Ausbau.

Streit um Skigebiet bei Schierke

Sachsen-Anhalt hat derzeit noch keine eigene Abfahrtsski-Piste. Das soll sich ändern: Zwischen dem Kleinen und Großen Winterberg bei Schierke soll ein alpines Ski-Gebiet entstehen. Baubeginn war für 2017 geplant, doch es gibt Probleme mit dem Naturschutz.

