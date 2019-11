Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft der Köche holte Aaron Germer Bronze. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Von Beginn an habe Germer Leidenschaft und Liebe zum Beruf bewiesen, lobt sein Ausbilder und Spitzenkoch Ronny Kallmeyer. Interessant: Weil Aaron Germers Eltern ein Lokal führen, wollte er eigentlich ganz und gar nicht in der Branche arbeiten. Die Arbeitszeiten hatten ihn abgeschreckt. Später entschied er sich um – und ist neben der Auszeichnung zum besten Jungkoch auch schon Dritter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Köche geworden, erst zwei Wochen ist das her.



Germer, der im Sommer seine Ausbildung zum Koch beendet hat und vorerst weiter in Wernigerode arbeitet, braucht privat übrigens keine besonders ausgefallenen Gerichte. Ihm reiche eine Pellkartoffel mit Quark, sagt er. "Das esse ich mega gern."