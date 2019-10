Rappbodetalsperre Fischen für gutes Trinkwasser aus dem Harz

Einer von ihnen ist Gernot Quaschny aus Höhengören an der Elbe. Normalerweise sind größere Fische eher Quaschnys Gebiet. Doch und nun fängt er in der Rappbodetalsperre Kleine Maränen. Bis zu 25 Zentimeter werden diese im Normalfall groß. In der Talsperre aber leben nur kleinere Versionen, denn sie treten dort in Massen auf und deshalb ist die Nahrung knapp.