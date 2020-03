Bei dem Leichenfund in Halberstadt soll es sich um die Mutter eines 18-Jährigen handeln. Wie die Volksstimme berichtet , haben Ermittler bei der Wohnungsdurchsuchung des jungen Mannes den leblosen Körper der Frau in einer Holzkiste entdeckt. Der junge Halberstädter habe gestanden, sie bereits vor einer Woche erschlagen zu haben.

Der grausige Fund hatte sich am Mittwoch eher durch Zufall ergeben. Die Polizei kam dem Mann auf die Spur, weil er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert hatte. Dabei verunglückte er mit seinem Wagen bei Beckendorf in der Börde. Da die Beamten in dem Auto Drogen fanden, wurde wenig später die Wohnung des 18-Jährigen in einem Halberstädter Mehrfamilienhaus durchsucht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt eingeleitet. Heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.