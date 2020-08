Asylunterkunft in Halberstadt Nach Angriff auf Asylbewerber: Wachpersonal wird angeklagt

Nach dem Übergriff auf Flüchtlinge in der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg drei ehemalige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angeklagt. Ihnen wird Körperverletzung vorgeworfen. Das geht aus einem Schreiben des Innenministeriums Sachsen-Anhalts hervor, dass MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Demnach sind die Ermittlungen inzwischen abschlossen. Zuerst hatte t-online berichtet .

Die ehemaligen Security-Mitarbeiter sollen im April 2019 einen Asylbewerber zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten haben. Die Ermittlungen liefen gegen vier Wachmänner, die in Videos zu sehen waren. Die Videos wurden auf YouTube veröffentlicht. Gegen einen der Beschuldigten wurde das Verfahren laut Innenministerium jedoch eingestellt, da nicht mit einer Verurteilung zu rechnen sei. Drei weitere Mitarbeiter müssen sich vor dem Amtsgericht Halberstadt wegen Körperverletzung verantworten.

Weiter teilte das Innenministerium mit, dass sich das Opfer des Übergriffs nicht an den Vorfall erinnern könne. Der Mann habe zudem keine Folgeschäden erlitten. Während der Ermittlungen sollten auch zwei Begleiter des angegriffenen Asylbewerbers als Zeugen vernommen werden. Da deren Aufenthaltsort jedoch nicht bekannt sei, konnten die Befragungen nicht stattfinden.

Der Landesvorsitzende der Grünen, Sebastian Striegel, begrüßt die Anklage der ehemaligen Security-Mitarbeiter. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass das Land die Verantwortung für die Situation in der ZASt trage und die körperliche Unversehrtheit der Menschen schützen müsse. "Sicherheitskräfte, die dort durch das Land eingesetzt werden, müssen über jeden Zweifel erhaben sein", so Striegel. Zudem fordert der Grünen-Politiker, dass Deeskalation und interkulturelle Kompetenz eine größere Rolle in der Aus- und Fortbildung von Wachpersonal spielen sollte.