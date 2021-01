Unfälle in kilometerlangem Stau Wieder Verkehrschaos im Westharz – Polizei: Gegend rund um Torfhaus meiden

Sogar der Harzer Tourismusverband hatte am Ende des alten Jahres gebeten: Bitte nicht in den Oberharz kommen! Genützt hat der Appell offenbar wenig. Auch am Sonnabend brach im westlichen Teil des Harzes ein Verkehrschaos aus. In einem kilometerlangen Stau kam es zu mehreren Auffahrunfällen. Die Polizei rief Menschen auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren.