In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt sind drei Geflüchtete positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landesverwaltungsamt teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, die Geflüchteten seien separiert worden. Sie wurden in eine Quarantäne-Unterkunft in Quedlinburg gebracht.

Die drei Männer haben laut Landesverwaltungsamt Kontakt zu dem Infizierten gehabt, bei dem das Virus in der vergangenen Woche als erstes nachgewiesen worden war. Bereits bevor er getestet worden war, wurde er in eine andere Einrichtung nach Halle gebracht. Der Mann habe keine Symptome von COVID-19 gezeigt.

Tests für alle 839 Bewohner der ZASt

Nun sollen alle 839 Bewohnerinnen und Bewohner der ZASt Halberstadt auf das Coronavirus getestet werden. Um die Ausbreitung zu erschweren, dürfen sich die Menschen nicht mehr zwischen den drei großen Wohnblocks der Einrichtung bewegen. Es wurden Zäune aufgebaut; zusätzlich achtet Wachpersonal auf die Einhaltung der Regeln.

Das Landesverwaltungsamt teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, die Maßnahmen stießen bei den Bewohnern auf Verständnis und Akzeptanz. Die Sprecherin des Landesverwaltungsamtes, Denise Vopel, sagte: "Die Aufnahme der Informationen erfolgte durchgängig gut, jedoch äußerten viele Besorgnis um ihre eigene und um die Gesundheit ihrer Kinder, die wir selbstverständlich sehr ernst nehmen. Insgesamt ist die Stimmung in der Einrichtung bisher trotz der Einschränkungen ruhig und ohne nennenswerte Vorkommnisse."

Quarantäne für mindestens zwei Wochen

Die ZASt war bereits am Freitag unter Quarantäne gestellt worden. Nun stehen Polizeibeamte an den Eingängen des Geländes. Weil niemand das Gelände verlassen kann, werden die Bewohner von Sozialarbeitern und medizinischem Personal versorgt.

Alle an der Versorgung mitwirkenden Mitarbeiter sind ausreichend über notwendige Schutzmaßnahmen informiert und mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Denise Vopel, Landesverwaltungsamt

Parallel seien die Desinfektionsmaßnahmen erhöht worden. So werde öfter mit virozid wirkenden Mitteln gereinigt.

Corona-Tests bei Personal negativ

In der ZASt sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Vier Mitarbeiter, die Kontakt mit dem ersten Infizierten hatten, wurden inzwischen getestet. Die Corona-Tests fielen laut Landesverwaltungsamt negativ aus. Dennoch befinden sich diese Mitarbeiter für zwei Wochen in Quarantäne.

Unterbringung von Geflüchteten außerhalb von Halberstadt

Derzeit werden Geflüchtete von der ZASt-Nebenstelle in Magdeburg auf andere Kommunen in Sachsen-Anhalt verteilt, um Platz für etwaige Neuzugänge zu schaffen. Allerdings sollen laut Landesverwaltungsamt nur die Geflüchteten in andere Städte und Gemeinden gebracht werden, bei denen ein negatives Test-Ergebnis vorliegt. Auch die Neuzugänge sollen künftig auf das Corona-Virus getestet werden.

