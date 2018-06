Einen Tag nach dem Unwetter mit Starkregen hat für viele Halberstädter das große Aufräumen begonnen. Wie MDR SACHSEN-ANHALT aus der Leitstelle erfuhr, war die Feuerwehr bis weit in die Nacht im Dauereinsatz, um unter anderem vollgelaufene Keller auszupumpen oder herausgedrückte Gullydeckel wieder zu richten. In der Summe sind Feuerwehr und Technisches Hilfswerk zu rund 250 Einsätzen ausgerückt. Auch am Samstagmorgen hätten sich noch Bürger gemeldet, hießt es von der Leitstelle.

Regenrekord in Halberstadt

Auch über die Altmark ist am Freitagabend eine Unwetterzelle gezogen. Wie MDR SACHSEN-ANHALT aus der Rettungsleitstelle erfuhr, wurde in Storkau eine Straße überflutet. Außerdem kippte ein Baum um.

Süden kam glimpflich davon

In Halberstadt standen nach dem Starkregen viele Keller unter Wasser. Bildrechte: Cathleen Janzen Kräftige Niederschläge mit Hagelkörnern von anderthalb bis zwei Zentimetern Durchmesser gab es laut Deutschem Wetterdienst auch in Halle. Abgesehen davon ist der Landessüden bei den schweren Gewittern am Freitagnachmittag und -abend aber glimpflich davon gekommen. In Halle verzeichnete die Leitstelle neun Einsätze der Feuerwehr. Unter anderem musste im Bergzoo der Keller des Affenhauses abgepumpt werden. Auch die Baustelle in der Talstraße stand unter Wasser. Insgesamt waren 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr und von freiwilligen Wehren im Einsatz. Auch in den Leitstellen im Saalekreis, Mansfeld-Südharz und dem Burgenlandkreis blieb es vergleichsweise ruhig.

Der Süden des Landes hatte dagegen schon am Freitagmorgen etwas abbekommen. Besonders betroffen waren die Stadt Halle, der Saalekreis und die Gegend um Weißenfels im Burgenlandkreis. Im Saalekreis waren nach einem Blitzeinschlag in einer Überlandleitung rund 3.500 Haushalte ohne Strom, wie eine Sprecherin des Energieversorgers enviaM MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte. In Weißenfels musste wegen des starken Gewitters das Fest zum Kindertag abgesagt werden.

