Endlich wieder geöffnet Romantische Rast über dem Ilsetal

Johann Wolfgang von Goethe verewigte den Ilsenstein in seinem "Faust I" in der Szene der Walpurgisnacht. Auch Heinrich Heine war vom Ilsestein angetan. In seiner "Harzreise" erzählt er von seinem Aufstieg zum Ilsestein. Und Engelbert Humperdinck brachte die Klippe in seiner Märchenoper "Hänsel und Gretel" unter.