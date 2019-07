Im Landkreis Harz ist in der Nacht zu Dienstag ein Neugeborenes ausgesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der Säugling vor einem Mehrfamilienhaus in Osterwieck. Die Mutter des Babys konnte nach Polizeiangaben am Dienstag nach einem Zeugenhinweis ermittelt werden. Es handelt sich demnach um eine 30-jährige Deutsche.

Osterwiecks Bürgermeisterin, Ingeborg Wagenführ, ist erschüttert. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Man hat Nachbarn, man hat Freunde, die Familien sind noch intakt. Das sowas hier in unserem ländlichen Raum passiert, ist unbegreiflich." Die Gesellschaft biete so viele Möglichkeiten der Hilfe. "Das ist für mich unbegreiflich, dass man da nicht den Mut hat, diese Hilfe auch anzunehmen."

Mütter, die sich in großer persönlicher Not befinden, habe die Möglichkeit, ihr Neugeborenes anonym in einer Babyklappe abzugeben. Die Babyklappe soll verhindern, dass Säuglinge ausgesetzt werden und damit deren Leben in Gefahr gerät.