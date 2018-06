Badeunfall im Harz Jugendlicher stirbt in Steinbruch

Bei einem Badeunfall im Harz ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 15-Jährige am Freitagnachmittag mit Freunden in einem nicht freigegebenen Steinbruch bei Ermsleben baden. Nach einem Sprung ins Wasser tauchte der Junge nicht wieder auf. Rettungstaucher bargen seine Leiche am späten Abend. Noch ist nicht bekannt, warum er starb.