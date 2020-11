Bei "Bares für Rares" entdeckt Historisches Gemm-Gemälde kehrt zurück nach Halberstadt

Ein Halberstadt-Gemälde des Landschaftsmalers Walter Gemm ist am Donnerstag an die Stadt übergeben worden. Die Stadt hatte es mithilfe von Spenden für 1.000 Euro von dem Kunsthändler Christian Vechtel gekauft. Entdeckt worden war es zuvor in der ZDF-Verkaufsshow "Bares für Rares".

Das ist ein Bild aus seiner frühen Schaffenszeit um 1930. Aus dieser Zeit sind bisher nur wenige Bilder aufgetaucht. Und gerade dieses für Halberstadt so prägende Bild ist doch von wesentlicher Bedeutung. Zum einen für sein Schaffen und auch für unsere Stadt. Weil vieles zu sehen ist, das nicht mehr existiert, und es zeigt auch die Bedeutung Halberstadts in der damaligen Zeit als Fachwerkstadt in Deutschland.

Szarata sagte: "Ich freue mich unheimlich dass so viel Geld zusammen gekommen ist, und vor allem auch, dass es so schnell ging. Wenn die Halberstädter ihre Stadt nicht so sehr lieben und sich mit ihr identifizieren würden, wäre das Geld nicht so schnell zusammen gekommen."