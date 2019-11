Giftige Substanzen in Holtemme Fischsterben in Wernigerode durch Batteriefabrik verursacht

Zahlreiche Fische in der Holtemme in Wernigerode sind durch giftige Substanzen im Wasser gestorben. Diese waren durch ein Leck der benachbarten Batteriefabrik in den Fluss gelangt. Der Landkreis untersucht den Fall.