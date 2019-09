Traumjob Hundetagesstätte Zu Besuch im "Hundeparadies" im Harz

Eine Kita kennt jeder, doch eine "Huta"? Dahinter verbirgt sich eine Hundetagesstätte. Und so ähnlich wie Eltern ihre Kinder in die Kita bringen, können Hundebesitzer ihre Vierbeiner in die Hundetagesstätte geben. Im Harz gibt es eine solche Einrichtung, mit Beschäftigung, Spiel und Spaß für die Tiere.