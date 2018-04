Wintersport in Schierke Gute erste Saison für Feuerstein-Arena

Die vor der Einweihung wegen hoher Kosten in der Kritik gestandene Feuerstein-Arena in Schierke hat ihre erste Wintersaison mit Bravour gemeistert. Am Freitagabend gab es ein letztes Mal Eislaufen. Noch einmal kamen zahlreiche Gäste zu einer "Abtau"-Party.

Nach Angaben von Andreas Meling, der bei der Stadt Wernigerode für den Betrieb der Arena zuständig ist, seien im Winter 2017/2018 über 32.000 zahlende Gäste gekommen. Hinzu kämen noch viele Tausende, die sich nur einfach das Gelände angeschaut oder Kinder oder Bekannte begleitet hätten.

Kurze Saison – viele Besucher

Wernigerodes OB Peter Gaffert ist mit der Bilanz zufrieden. Bildrechte: Stadtverwaltung Wernigerode Der Eintritt auf das Gelände ist kostenlos. Nur das Eislaufen selbst kostet. Meling und auch Wernigerode Oberbürgermeister Peter Gaffert sind mit der Bilanz sehr zufrieden. Kalkuliert wurde mit einer Gästezahl von 30.000, allerdings war die erste Saison aufgrund der späten Eröffnung am 15. Dezember 2017 sechs Wochen kürzer als üblich. Peter Gaffert: "Die Schlittschuhe reichten manchmal nicht, die Eisfläche war oft voll, das hohe Gästeaufkommen hat uns im positiven Sinne überrannt."

Das geschwungen Dach, das aussieht wie ein Kartoffelchip, ist ein Hingucker. Viele Gäste äußern sich begeistert. Doch das Dach war ein Kostentreiber. Es wurde am Ende viel teurer als geplant. Deswegen stand das Projekt während des Baus oft in der Kritik.

2013 waren die Planungen für den Umbau des 107 Jahre alten Schierker Eisstadions genehmigt worden. Als der Stadtrat den Bau im Jahr 2014 beschloss, wurde von einer Bausumme von 7,05 Millionen Euro ausgegangen. Im Mai 2016 war dann Spatenstich. In der Folgezeit erhöhten sich aber die Kosten immer wieder. Als am 14. Dezember 2017 Einweihung gefeiert wurde, standen 8,9 Millionen Euro zu Buche.

Sommerbetrieb geplant

Nach dem Ende der Eislaufsaison wird nun das Eis abgetaut, und letzte Arbeiten am Bau sollen beendet werden. Dann wird das Gelände für den Sommerbetrieb hergerichtet. Geplant ist eine Dreiteilung der Fläche. Aufgebaut werden sollen eine Spielfläche für Kinder, eine Boulder-Kletterwand und eine spezielle Kunststofffläche, auf der dann auch ohne Eis Schlittschuh gelaufen werden kann. "In Shorts bei 25 Grad Schlittschuhlaufen, wir wollen testen, ob das die Leute annehmen", so Meling.

Außerdem soll Ende April ein Teil der traditionellen Walpurgisfeier in der Arena stattfinden. Auch Konzerte und Wettbewerbe sind geplant. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass der Zuspruch für die Feuerstein-Arena auch in der warmen Jahreszeit so anhält wie während der kalten.

