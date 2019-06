Diese Blühsteifen sollen die Verbreitung von Insekten unterstützen. Streifen seien dabei besser als Inseln mitten auf dem Acker, so Schellbach. Mit den Blühstreifen werden blühende Gebiete verbunden, was gut für Insekten ist, die nicht so große Entfernungen zurücklegen können.

Förderung durch die EU

Doch was gut ist für Insekten, ist schlecht fürs Portemonnaie des Landwirts. Denn wo es die ganze Saison über nur blüht, wird nichts geerntet. Nun erhalten Landwirte eine Prämie aus einem EU-Förderprogramm, wenn sie mindestens fünf Prozent ihrer Ackerflächen als ökologische Vorrangfläche ausweisen. Dafür reiche es, die Fläche einfach brach liegen zu lassen, sagt die Landwirtin. Niemand sei verpflichtet, Blühstreifen anzulegen. Die Schellbachs machen es trotzdem. Um dieses Engagement den Mitbürgern nahe zu bringen und auch dem Portemonnaie eine kleine Entlastung zu gewähren, hatte sie die Idee, Blühpaten zu gewinnen.

Feldränder, in denen es summt und brummt

Eine solche Blühpatin ist Hiltraut Kahnert aus Ströbeck. Für 40 Euro hat die Rentnerin die Patenschaft für 100 Quadratmeter Blühstreifen übernommen. "Mir geht es gut dabei", sagt die ehemalige Lehrerin. Sie finde die Idee einfach nur toll. Obendrein erfreue sie sich bei ihren Radtouren in die Umgebung am Anblick der blühenden Feldränder, in denen es summt und brummt. "Wie eine klitzekleine Meditation" sei das für sie.

Mehr als 30 Patenschaften