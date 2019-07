Riesenmotorräder im Harz Hunderte Motorradfans bei "Boss Hoss"-Treffen in Hasselfelde

Pflichttermin für alle Motorradfans: In Hasselfelde treffen sich am Wochenende gut 200 Besitzer amerikanischer Riesenmotorräder. Das größte europäische "Boss Hoss"-Treffen wird in Pullman-City ausgerichtet.