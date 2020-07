Großer Schreck für Kunden und Angestellte eines Supermarktes in Blankenburg: Dort ist am Sonnabend eine giftige Spinne in einer Obstkiste entdeckt worden. Das hat das Polizeirevier Harz am Sonntag mitgeteilt. Bei der Spinne handelte es sich demnach um eine Brasilianische Wanderspinne, die als sehr giftig und aggressiv gilt. Nach Angaben von Spinnenexperten enthält ein Biss mehr als 150 chemische Verbindungen, von denen bislang nur rund 50 untersucht sind. Bei Menschen löst ein Biss unter anderem Herzrasen, Erbrechen und Atemnot aus, ohne Gegenmittel kann er zum Tod führen.

Also rückten am Sonnabend morgens Polizei und Feuerwehr an und evakuierten den Supermarkt. Die Spinne sei schließlich noch in der Obstabteilung entdeckt und nach Rücksprache mit Mitarbeitern des Artenschutzes getötet worden, hieß es. 90 Minuten später wurde der Supermarkt wieder geöffnet. Die Polizei vermutet, dass die Spinne mit einer Obstlieferung aus Südamerika in den Harz gekommen war. Verletzt wurde niemand.