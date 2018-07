Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sind trotz der erhöhten Waldbrandgefahr weiter mit Dampfloks unterwegs. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Pressesprecher Dirk Bahnsen sagte, dass allerdings der Brandschutz verstärkt worden sei. Die Dampfloks seien mit Funkenfängern ausgerüstet worden. Dabei handle es sich um engmaschige Metallnetze am Schornstein.

Demnach fangen diese Netze größere Kohle- und Rußpartikel auf. Die kleineren würden mit so hohem Druck in die Luft geschleudert, dass sie ohnehin schnell ausglühten, sagte Bahnsen.

Zudem prüften Mechaniker vor jeder Fahrt zusätzlich alle Einrichtungen auf Brandsicherheit. Darüber hinaus stünden auf dem Brocken und in DreiAnnenHohne Löschwagen der HSB bereit, so Bahnsen. Fahrgäste würden außerdem an die Waldbrandgefahr und das Rauchverbot erinnert.