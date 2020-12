Einen Tag vor dem offiziellen deutschlandweiten Impfstart sind im Landkreis Harz bereits die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenpflegeheims in Halberstadt gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Samstagnachmittag hat nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT eine 101-Jährige als erste Person in Deutschland den Impfstoff des Unternehmens Biontech/Pfizer erhalten.

Ein Mitarbeiter des Pandemiestabs des Landkreises Harz, Carsten Fischer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Impfstoff am Samstag außerdem auch an das Personal dreier Krankenhäuser im Landkreis Harz verteilt worden sei: ans Harzklinikum nach Wernigerode, an die Lungenklinik nach Ballenstedt und ans Ameos-Klinikum nach Halberstadt. Dort würden sich die Klinik-Mitarbeitenden gegenseitig impfen.

Landkreis Harz wollte keine Zeit verlieren

Dass der Landkreis Harz mit dem Impfen einen Tag früher dran ist als der Rest Deutschlands, liegt laut Fischer daran, dass die Logistik schneller aufgebaut worden war.

Wir wollen diesen einen Tag, den der Impfstoff an Haltbarkeit dann verliert, nicht verschwenden. Wir wollen ihn gleich ausbringen. Carsten Fischer, Pandemiestab Landkreis Harz

Auch der Technische Leiter des Impfzentrums im Landkreis Harz, Immo Kramer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Für uns zählt jeder Tag." Am 30. Dezember werde die nächste Impfstoff-Lieferung erwartet. Diese Charge werde für den zweiten Impftermin vorgehalten, so Kramer. Denn jede Person erhält im Abstand von drei Wochen zwei Impfdosen gegen das Coronavirus. Kramer sagt, er rechne damit, dass im Impfzentrum Harz die ersten Termine ab Mitte, Ende Januar vergeben werden könnten.

Offizieller bundesweiter Impfbeginn am Sonntag

Am Sonntag sollen landes- und bundesweit die Impfungen starten. Sachsen-Anhalt hat am Samstag die ersten 9.750 Impfdosen erhalten, die auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt worden sind. Der empfindliche Impfstoff wird in Pulverform und auf Minus 70 Grad heruntergekühlt angeliefert. Vor Ort muss er dann zunächst für mehrere Stunden auf 0 Grad "erwärmt" und anschließend mit Natriumchlorid zu einer Lösung angemischt werden.