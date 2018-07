Internationaler Wettbewerb Zweimal Gold für Chor aus Wernigerode

Erfolgreich in Südafrika: Der Kammerchor Wernigerode jubelt über Gold.

Bildrechte: Kammerchor Wernigerode

Der Kammerchor Wernigerode hat sich bei den "10. World Choir Games" im südafrikanischen Tshwane zwei Gold-Medaillen ersungen. Die 36 Sängerinnen und Sänger schafften es somit in beiden Kategorien, in denen sie angetreten waren, auf den ersten Platz. Unter der Leitung von Benjamin Stielau setzten sie sich in den Kategorien "Zeitgenössische Musik" und "Gemischte Kategorien" gegen die Konkurrenz durch, die unter anderem aus den USA, der Schweiz und Südafrika kam.