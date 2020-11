Folgen der Corona-Krise Puppenspielerin aus Quedlinburg lebt nur noch von Spenden

Wenn sich Anja Herbener an ihren Werktisch setzt, um eine ihrer Puppen zu restaurieren, macht sie dann meistens doch nichts. Wozu auch? Es sind keine Auftritte in Sicht, bei denen die Puppe gebraucht würde. So bleiben Marionetten-Augen unbemalt und Puppenbäuche ungestopft.

Sie setzt sich dann an den Schreibtisch, den sie vor Corona noch nicht einmal hatte. Sie ruft Schulen und Kitas an, verschickt E-Mails, immer mit der Bitte, sie doch auftreten zu lassen oder mit einer kleinen Gruppe zu ihr zu kommen. Jedes Mal erfolglos. Keiner traut sich in solch einer Situation, eine auch noch so kleine Veranstaltung mit noch so strengen Hygieneregeln stattfinden zu lassen. "So gehe ich mit trüben Gedanken ins Bett und kann doch nicht schlafen", erzählt die Puppenspielerin MDR SACHSEN-ANHALT.