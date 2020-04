In der Flüchtlingsunterkunft in Halberstadt, der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (kurz ZASt), leben aktuell 839 Bewohner und Bewohnerinnen. Seit dort mehrere Geflüchtete positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren, steht das Haus unter Quarantäne. Nun haben Bewohner am Sonnabend einen Hungerstreik ausgerufen. Das sagte ein Geflüchteter MDR SACHSEN-ANHALT am Telefon, das bestätigen auch Meldungen des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalt sowie des Antirassistischen Netzwerks in sozialen Netzwerken.

Demnach fordern die Streikenden unter anderem eine bessere Versorgung mit Hygieneartikeln sowie mit Essen. Der Bewohner der ZASt erklärte in dem Telefonat, die Versorgung mit Essen sei mangelhaft und es gebe zu wenig Hygieneartikel wie Seife oder Desinfektionsmittel. Auch ein entsprechender Forderungskatalog wurde in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dazu muss man wissen, dass die sanitären Anlagen in der Unterkunft gemeinschaftlich genutzt werden.

Polizei und Feuerwehr wurden am Sonnabend zur ZASt gerufen. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Die einzelnen Gebäude auf dem Gelände der ZASt sind seit den Quarantänemaßnamen mit Zäunen voneinander isoliert. Essen wird laut Flüchtlingsrat zwar dreimal am Tag geliefert. Vor der Quarantäne konnten die Bewohner jedoch mit Taschengeld für ihren eigenen Bedarf einkaufen. Da das Gebäude nun präventiv abgeschottet ist, ist das nicht mehr möglich. Zuletzt wurde vom Flüchtlingsrat daher Kritik laut, die Grundversorgung sei "absolut unzureichend". Der Rat wie auch das Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) hatten zu Geld- und Sachspenden aufgerufen, um selbst Produkte zur Verfügung zu stellen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die große Sorge, die die Leute haben, ist, dass die Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, dass die Infektionsgefahr so groß ist. Und es fehlt alles am täglichen Bedarf, sei es Klopapier oder eine Zahnbürste für Kinder. Die Leute können einfach nicht raus, um einzukaufen. Mamad Mohamed, Geschäftsführer des LAMSA

Am Sonnabend haben sich die Spannungen nun offenbar zugespitzt und es war nach Angaben von Polizei und Asylbewerbern aus dem Haus zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und dem Sicherheitspersonal gekommen. Dabei sei ein Zaun umgerissen worden. Offenbar handelte es sich dabei um einen der aufgestellten Quarantänezäune. Mannschaftswagen der Polizei rückten an, rund 50 Polizisten waren am Sonnabendnachmittag vor der Unterkunft, aus der im Moment niemand heraus und wo von außen nur die rund 100 Mitarbeiter hinein dürfen.

Einsatzkräfte vor der ZASt am Sonnabend. Bildrechte: Annette Schneider-Solis