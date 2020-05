Die Eisfläche ist abgetaut. Die Tore sind verschlossen. Stattdessen stehen Gerüste in der Schierker Feuerstein-Arena und jede Menge Lkw davor. Ein riesiger Kranausleger überragt alles in dem kleinen Ortsteil von Wernigerode und zeigt schon von weitem an: Es wird gebaut, und zwar etwas Besonderes.

Der riesige Kran hievt die zu einem Paket zusammengefaltete drei Tonnen schwere Dachmembran auf das geschwungene Dach der Arena. Montagearbeiter auf dem alten Dach entfalten die Membran wie ein riesiges Tischtuch und spannen es. In den nächsten Wochen ist dann immer wieder Nachspannen angesagt. Am Ende soll dann die alte Dachhaut unter der neuen entfernt werden.

Damit wird ein Makel behoben, der sich schon kurz nach der Einweihung des Bauwerks zeigte. Die Konstruktion aus geschwungenen Stahlträgern und einer darüber gespannten Kunststoffhaut, die aussieht wie ein riesiger Kartoffelchip, wurde zwar mit Designpreisen ausgezeichnet, bereitete aber auch von Anfang an Probleme. Schon bald nach der Einweihung Ende 2017 zeigten sich Fabrikationsfehler an der Kunststoffmembran. In der Dachhaut bildeten sich Beulen, in denen sich Schmutzwasser sammelte, was wiederum zu braunen Verfärbungen führte. Mit darunter gespannten Gurten wurde versucht, diese Beulen auszugleichen.