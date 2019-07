Begonnen hat Rachwalskis Sammelleidenschaft mit der elektrischen Kaffeemühle Pirouette (drei Modelle im Vordergrund), 1960 entworfen vom Architekten Robert Lenz. Während das Bauhaus in den 1950er Jahren verpönt gewesen sei, habe es in den 1960ern eine vorsichtige Annäherung an das Bauhaus-Erbe gegeben, so Rachwalski. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß