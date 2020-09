#MDRklärt Darum sind in Deersheim ein Fünftel der Einwohner Eigentümer des Dorfladens

In Deersheim im Harz in Sachsen-Anhalt leben rund 700 Einwohner. Davon sind knapp ein Fünftel – also 140 Menschen Eigentümer des seit 2016 bestehenden Dorfladens.



2012 hatte der einzige Supermarkt im Dorf geschlossen. Der nächste Laden war mehrere Kilometer weit weg. Aus der Not heraus gründeten die Deersheimer daraufhin eine Genossenschaft – mit dem Ziel, einen eigenen Dorfladen zu eröffnen.