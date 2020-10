Tag der Deutschen Einheit Ossi – Wessi – "In der Generation unserer Kinder ist das verwachsen"

Unterschiede in Familienangelegenheiten

Claudia Eue arbeitet in Niedersachsen. Manchmal komme es vor, dass sie Arbeitskollegen im Spaß als Wessis bezeichnet. Das sei aber nicht böse gemeint. Auch wenn sie über Ost oder West gar nicht mehr so viel nachdenke, glaube sie dennoch, dass diese Einteilung in Ost und West in den Köpfen der Menschen noch eine ganze Zeit bestehen bleiben wird.

Dieser Ansicht ist auch Nadine Janeck. Auf die Frage, ob sich die beiden Frauen als Ostdeutsche wahrnehmen, verneinen beide vehement. Sie hätten Freunde und Bekannte in Ost und West. Es würde gar keine Rolle mehr spielen. Dann allerdings fallen ihnen doch Unterschiede ein. Vor allem bei der Kindererziehung oder der Frage, wann Frauen nach der Geburt wieder arbeiten gehen sollten, würden Freunde und Kollegen aus dem Westen ganz andere Ansichten haben. "Jetzt, da wir alle Familien gegründet haben, merkt man doch Unterschiede, sagt Nadine Janeck. "Bei uns ist ja klar, dass sowohl ich als auch mein Mann arbeiten gehen."

Bei Freunden in Baden-Württemberg sei das ganz anders. Da sei klar, dass die Frau zuhause bleibt – mindestens die ersten drei Jahre. Diese Unterschiede seien immer wieder Thema für Diskussionen, aber es sei eben so, weil "wir ganz anders aufgewachsen und erzogen worden sind", meinen beide Frauen. Aber sie sind sicher: "In der Generation unserer Kinder ist das alles verwachsen." Für die Teenager Jette und Charlotte gibt es kein Ost- und Westdeutschland mehr. Die 14-Jährigen fühlen sich als Europäerinnen. Bildrechte: MDR/Janine Wohlfahrt

Für Teenager spielt die Grenze gar keine Rolle mehr

Für ihre Töchter Charlotte und Jette, beide 14 Jahre alt, spielt die Unterscheidung in Ost und West oder die ehemalige Grenze schon heute gar keine Rolle mehr. Sie sind der Ansicht, dass sie einfach mitten in Deutschland leben und sie fühlen sich eher als Europäerinnen. Sie haben Freunde in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und wissen lediglich durch Erzählungen von Oma und Opa, dass Deutschland mal geteilt war und die Grenze ganz nah an ihren Wohnorten verlief. Für Charlotte ist das alles unvorstellbar. Sie sagt: "Auch weil wir ja Verwandtschaft aus der anderen Region haben, kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das war."