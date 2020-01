Regionalladen in Ilsenburg Einkaufen in Wohnzimmeratmosphäre

Hauptinhalt

Claudia Kemmerling betreibt in Ilsenburg im Harz einen Regionalladen. In Wohnzimmeratmosphäre können dort Einheimische und Touristen regionale Produkte einkaufen. So bunt wie Kemmerlings Leben ist auch ihr Laden.