Erfindung aus Sachsen-Anhalt Roboter hilft Windräder zu kontrollieren

Frühjahr 2018: An einem Windrad brechen zwei Rotorblätter ab, eines liegt hundert Meter entfernt im Wald. "Ein dickes Rohr hat sich wie ein Pfeil in die Erde gebohrt", berichtete die "Neue Westfälische" über die Havarie in Bad Driburg in Nordrhein-Westfalen: "Im dichten Nebel sieht die Landschaft um das zerstörte Windrad aus wie ein Kriegsschauplatz." Nur eine von inzwischen vielen Schäden an den rund 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland.