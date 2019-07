Gegen die Mutter des in Osterwieck ausgesetzten Neugeborenen wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Halberstadt MDR SACHSEN-ANHALT. Die 30-Jährige soll den kleinen Jungen in der Nacht zu Dienstag nackt vor einem Mehrfamilienhaus in Osterwieck ausgesetzt haben.