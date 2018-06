Zwischen Halberstadt und Goslar Ermittlungen nach Anschlag auf Bahnstrecke

An den Gleisen war ein Bekennerschreiben gefunden worden. Das bestätigte die Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT. Auf dem Zettel sei die Einstellung des Zugverkehrs gefordert worden. Als Bekennerschreiben wollten die Ermittler das aber nicht einstufen.

Ein Fahrdienstleiter bemerkte dank Notfallanzeigen, dass an der Strecke etwas nicht stimmt. Diese wurde sofort gesperrt, so dass kein Zug in Gefahr geriet. Die Strecke ist seit dem Vormittag gesperrt.