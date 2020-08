Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Übergriffe durch Sicherheitsleute in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt. Das teilte das Revier im Harz mit. Ein Asylbewerber habe angezeigt, stundenlang in einen Raum gesperrt und bedroht worden zu sein. Hintergrund sei gewesen, dass der Mann versucht haben soll, einen Bewohner in einem anderen Haus auf dem Gelände zu kontaktieren. Diese Kontakte sollen jedoch wegen der aktuellen Eindämmungsverordnung laut Polizei minimiert werden.

In einem weiteren Fall habe ein Asylbewerber eine gefährliche Körperverletzung durch Sicherheitspersonal angezeigt, so das Polizeirevier Harz. Der Mann wurde laut Polizei beim Betreten der ZASt von Wachpersonal kontrolliert und sollte an seinem Wohnblock erneut einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes seine Dokumente vorlegen.

Auch Wachpersonal stellt Anzeige

Über diese Maßnahme hat es laut Polizei Streit gegeben, so dass es zu einer Kontrolle des Syrers durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gekommen sein soll. Hierbei soll es zu tätlichen Übergriffen des Sicherheitspersonals gekommen sein. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wiederum zeigte eine Körperverletzung durch den Asylbewerber an.

In allen drei angezeigten Fällen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Sicherheitsunternehmen unterstützt Ermittlungen

Ein Sprecher des Sicherheitsunternehmens äußerte sich gegenüber der Volkstimme und bestätigte, dass man die Polizei bei den Ermittlungen unterstütze. Die Vorwürfe und die Anzeigen kenne er jedoch noch nicht. Bis zum Vorliegen des Gegenbeweises gelte für seine Leute die Unschuldsvermutung. Der Sprecher kündigte jedoch an, sollte sich in den Ermittlungen herausstellen, dass Mitarbeiter Grenzen überschritten hätten, würden diese vom Dienst suspendiert.

YouTube-Videos dokumentieren früheren Vorfall