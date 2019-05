Die größten Herausforderungen sind der An- und Abreiseverkehr und das Parken der Besucher in dem eng bebauten Innenstadtgebiet. Besuchern des Sachsen-Anhalt-Tages werden die An- und Abreise per Bus und Bahn mit Sonderfahrplänen schmackhaft gemacht. Sie gelten zum Teil bis in die Nacht. Das Bahnunternehmen Abellio wird auf der Strecke Halberstadt-Quedlinburg-Thale zusätzliche Züge einsetzen, sodass tagsüber ein Halbstundentakt in beide Richtungen besteht. Zwischen Halberstadt und Halle beziehungsweise Magdeburg bleibt es beim Stundentakt.