In den Päckchen liegen Wunschzettel der Kinder. Bildrechte: Evangelische Stiftung Neinstedt

In verschiedenen Größen und in buntes Geschenkpapier eingeschlagen, stapeln sich Weihnachtspäckchen in einem der Büros in Neinstedt. 31 sind am Ende zusammengekommen. Denn nicht nur den Kindern im "bunten Haus" soll eine besondere Freude zum Fest bereitet werden – sondern auch den Jugendlichen, die gleich nebenan wohnen und denen es ähnlich geht.



Das Besondere an der Aktion: In den Paketen liegen keine Geschenke, ganz leer sind die Päckchen aber nicht. In ihnen liegen kleine Zettel, darauf Name und Alter eines Kindes aus der Stiftung und vor allem: der Wunsch. Ein Hörspiel oder eine Eisenbahn – je nachdem, was das Kind gern vom Weihnachtsmann kriegen möchte. In diesem Jahr kommen die freiwilligen Geschenkpaten als Weihnachtsmänner und -frauen zum Zuge.