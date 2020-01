Die Wohnungen in dem betroffenden Block in Blankenburg sind bei der Explosion schwer beschädigt worden.

Die Wohnungen in dem betroffenden Block in Blankenburg sind bei der Explosion schwer beschädigt worden. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Nach der verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg sollen die betroffenen Mieter noch in diesem Monat neue Mietverträge angeboten bekommen. Das hat der Geschäftsführer der Blankenburger Wohnungsgesellschaft, Thomas Kempf, am Freitag mitgeteilt. Kempf sagte, es würden 36 Wohnungen gebraucht. Der Chef der Wohnungsgesellschaft versprach, eng mit den Mietern zusammenzuarbeiten. So sollten Wohnungen gefunden werden, die am besten zu ihnen passten. Er sei zuversichtlich, solche Angebote machen zu können, sagte Kempf.