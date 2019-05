Hunderte Halberstädter haben die Nacht zum Montag in Ausweichquartieren verbringen müssen. Sie waren in einem Sport- und Freizeitzentrum untergebracht. Erst gegen 5 Uhr am Montagmorgen wurde die Absperrung aufgehoben. Die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Evakuierung betraf 670 Menschen.