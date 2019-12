Harz Ein Toter nach schwerer Explosion in Blankenburg

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Kai-Uwe Lohse, MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Die Leiche sei in der Wohnung gefunden worden, in der sich vermutlich auch die Explosion ereignete. Zur Identität konnte zunächst nichts gesagt werden. Die Polizei sprach am Vormittag von weiteren mindestens 25 zum Teil schwer Verletzten. Zunächst war eine Person als vermisst gemeldet worden – sie konnte aber gefunden werden.