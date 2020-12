Erschreckender Anblick

Die Zerstörung war außergewöhnlich, sagte Einsatzleiter Alexander Beck. (Archivbild) Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Blankenburg Die Straße um das Haus war beidseitig abgesperrt. Die Wucht der Explosion muss gewaltig gewesen sein. Jedes Auto in der Straße schien Schaden genommen zu haben. Erschreckend war der Anblick, der sich hinter dem Haus bot. Die halbe Wohnung war über den Innenhof verstreut, in den Bäumen hingen Stofffetzen. Die Hauswand war bis zum obersten Stock schwarz vom Feuer.



Das Feuer war schon gelöscht und die elf Verletzten im Krankenhaus. "Das war schon außergewöhnlich, ein solches Zerstörungsbild sieht man nicht alle Tage", sagte der Einsatzleiter Alexander Beck. Trotzdem gingen noch viele Einsatzkräfte im fünfgeschossigen Haus ein und aus. Einige Fernsehteams und Presse-Fotografen führten Interviews mit Anwohnern und Einsatzkräften. Eine Kollegin, die schneller als wir vor Ort gewesen war, zeigte uns Bilder von den Löscharbeiten.

Falsche Gerüchte über Weltkriegsmunition

Etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Archivbild) Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Blankenburg Erste Gerüchte machten sich breit. Angeblich wäre Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in der Wohnung gefunden worden. Handelte es sich bei dem Verursacher der Explosion um einen NS-Sympathisanten und Waffen-Narren, der an seiner verrückten Leidenschaft zu Grunde gegangen war? Denn der Mann hat die Explosion nicht überlebt.



Für 13 Uhr war eine Pressekonferenz in der 50 Meter entfernten Grundschule "Am Regenstein" angesetzt. Der Bürgermeister, Heiko Breithaupt, wollte die Medien mit Fakten versorgen. Keine Weltkriegsmunition sei beteiligt gewesen – nur ein 78-jähriger Mann, der seine Wohnung aus unerfindlichen Gründen mit Flüssiggas geheizt hatte und einen tragischen Fehler gemacht haben muss.

Wohnungen nicht mehr beziehbar

Die Anwohner der vier betroffenen Hauseingänge waren derweil in der Schulkantine untergebracht. Eine junge Frau erzählte uns unter Tränen, dass sie ihre Mutter lange nicht erreichen konnte und schon das Schlimmste befürchtet hatte. Alle hofften, bald wieder in ihre Wohnungen zurückzukehren. Dass sie Weihnachten nicht daheim verbringen würden, wusste zu dem Zeitpunkt noch niemand.

Das THW hat das Gebäude als einsturzgefährdet eingestuft. Die Wohnungsgesellschaft bemühte sich nach Kräften, schnellstmöglich neue Unterkünfte für ihre Mieter zu besorgen. Die meisten kamen bei Verwandten unter, einige mussten in Notunterkünfte, andere ins Hotel. Schon im Januar hatte jeder eine neue Wohnung – ihre Wohnungen im alten Plattenbau konnten sie nicht mehr beziehen.

Nur zehn Minuten pro Tag in der eigenen Wohnung

Ein halbes Jahr später treffe ich Heiko Baumgartl und seinen Sohn Glenn, die beide in dem Gebäude gelebt haben. Die Wohnungsgesellschaft hatte mittlerweile beschlossen, den Wohnblock abzureißen. Die beiden waren am Morgen der Explosion glücklicherweise nicht im Haus, sondern beim Zahnarzt. Hätten sie auf dem Rückweg nicht noch an einer Tankstelle gehalten, wären sie wahrscheinlich genau zum Zeitpunkt der Detonation nach Hause gekommen. "Ein riesen Feuerball kam aus dem Balkon", erinnert sich Heiko Baumgartl. Die Wohnungen im Block sind einsturzgefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten umziehen. Bildrechte: Glenn Baumgartl

Sein Sohn Glenn Baumgartl sagt: "Ich habe gesehen, wie eine Frau mit verbrannter Kleidung rauskam und dann noch einer mit schwarzem Gesicht." In ihre Wohnung dürfen sie nur noch in Begleitung. Täglich haben sie zehn Minuten Zeit, um Dokumente und Habseligkeiten zu retten. Sie sind im Berghotel "Vogelherd" untergekommen. Aber schon nach wenigen Wochen sei das Urlaubsfeeling verflogen, sagen sie.