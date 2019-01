Der Zug war am Dienstagnachmittag unweit des Brockenbahnhofs in einer Schneewehe stecken geblieben. Etwa 50 Fahrgäste saßen mehrere Stunden fest. Mit Hilfe einer Schneefräse und einer Ersatzlok wurden sie und ein Teil des Zuges zurück nach Drei Annen Hohne gebracht. Weil der Bahnverkehr am Brocken nicht mehr möglich war, mussten weitere 60 Personen noch länger am Gipfel ausharren. Sie wurden schließlich mit Kleinbussen zurück ins Tal gebracht.