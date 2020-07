Gummifabrik Großbrand in Ballenstedt nach zwei Tagen gelöscht

Seit Sonntag hatte in Ballenstedt ein Feuer in einer Gummifabrik gelodert. Zwischenzeitlich stand eine Fläche von 1.000 Quadratmetern in Brand. Am Dienstag morgen waren alle Brandherde gelöscht – früher als erwartet.