Weil das Feuer an einem Hang ausgebrochen war, gestalten sich die Löscharbeiten laut Feuerwehr schwierig. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Kai-Uwe Lohse, schrieb bei Facebook, die Feuerwehr sei bei dem Brand in dieser Lage machtlos. Deshalb waren die Löscharbeiten in der Nacht zu Dienstag auch eingestellt worden. Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Thale