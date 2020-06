Thale im Harz Dank Löschhubschraubern: Feuer an der Roßtrappe unter Kontrolle

In Thale im Harz brennt seit Pfingsmontag ein Steilhang an der Roßtrappe. Mit Hilfe von Löschhubschraubern ist das Feuer in einem schwer zugänglichen Waldstück an der Roßtrappe in Thale aber am Dienstag unter Kontrolle gebracht worden. Der Brand sei am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher.