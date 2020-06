Im Laufe des Jahres bekommt die Feuerwehr zudem eine mit Wärmebildkameras ausgerüstete Drohne. Mit ihr sollen Waldbrände schneller erkannt werden. Kameras an Funk-Masten und ehemaligen Feuerwehr-Türmen sollen zusätzlich die Früherkennung von Bränden unterstützen. Zudem kündigte der Nationalpark an, Schilder mit den Waldbrandwarnstufen an allen Ranger-Stationen und Nationalparkhäusern aufzuhängen.