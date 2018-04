Waldschäden Aufräumarbeiten nach "Friederike" dauern Jahre

Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes vom 18. Januar 2018 Bildrechte: Deutscher Wetterdienst

Nach Angaben des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt war der Sturm "Friederike" so heftig, wie die drei schweren Stürme aus dem Jahr 2017 zusammen. Das Orkantief hatte am 18. Januar mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern pro Stunde schwere Schäden angerichtet. Den Angaben nach ist in Sachsen-Anhalt der gesamte Harz am stärksten betroffen gewesen. Die Waldflächen in den Forstbetrieben Oberharz, Ostharz und Süd seien dabei erheblich geschädigt worden.