Mehr als 300 Mal im Jahr Nebel und 200 Tage pro Jahr schneebedeckt: Das Wetter auf dem Brocken ist rekordverdächtig. Bildrechte: dpa

Grund #1

Goethe und Heine waren schon da

Der "Berg der Deutschen", wie der Brocken auch genannt wird, zog schon die großen Dichter magisch an. Goethe verarbeitete seine Eindrücke in der Walpurgisnacht im "Faust" und Heine dichtete in seiner "Harzreise":

Auf die Berge will ich steigen,

Wo die dunklen Tannen ragen,

Bäche rauschen, Vögel singen,

Und die stolzen Wolken jagen.



(Aus: Aus der Harzreise 1824 - Prolog)

Gedenkstein für Heinrich Heine Bildrechte: imago/PEMAX

Grund #2

Goethes "Brockengespenst" sehen

Schon mal bei Goethe von einem "Brockengespenst" gelesen? Der Begriff wurde für einen besonderen optischen Effekt übernommen, der in Nebelbänken entstehen kann. Dabei muss dem Betrachter die Sonne im Rücken stehen und der eigene Schatten in den Nebel fallen. Der Schatten sieht dann aus wie ein Geist. Da der Brockengipfel oft in Nebel gehüllt ist, hat man hier gute Chancen, diesen Effekt zu sehen.

Grund #3

Zu Fuß oder mit der Schmalspurbahn

Der schönste Aufstieg zum Brocken beginnt in Ilsenburg und folgt den Spuren Heinrich Heines entlang des Gebirgsbachs Ilse. Für geübte Wanderer empfiehlt sich der Aufstieg von Schierke durch das Eckerloch. Die romantischste Möglichkeit auf den Brocken zu kommen, ist die Fahrt mit der historischen Brockenbahn.

Wer nicht wandern will oder kann, den bringt die Brockenbahn zum Gipfel. Bildrechte: imago/imagebroker

Grund #4

Die Walpurgisnacht

In der letzten Aprilnacht versammeln sich die Hexen auf dem "Blocksberg" (Brocken) und feiern mit dem Teufel ein rauschendes Fest – soweit der Mythos. Heute kannst Du auf dem Hexentanzplatz in Thale sowie in anderen Städten im Harz Walpurgisfeste mit Konzerten, mittelalterlichen Märkten oder Feuerwerk erleben.

Grund #5

Wandern hält jung

Ein Ausflug auf den Brocken bedeutet Bewegung in der Natur und das ist immer gesund. Lebender Beweis ist der Wanderführer Benno Schmidt, genannt "Brocken-Benno": Im Alter von 86 Jahren wandert er noch immer fast täglich nach oben und hat den Brocken inzwischen über 8.700 Mal bestiegen.