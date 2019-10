Ehrenamtliche Helfer Immer auf dem Sprung für die Freiwillige Feuerwehr

In Sachsen-Anhalt gibt es nur drei Städte mit Berufsfeuerwehren: Magdeburg, Dessau-Roßlau und Halle. Alle anderen Gemeinden verfügen über Freiwillige Feuerwachen. Wie der Name schon sagt, bedarf es hierfür Ehrenamtliche. Davon benötigt eine Feuerwache auch einige, denn ein Brand kann nur im Team, nicht jedoch alleine gelöscht werden.

Die Feuerwehrleute aus Cattenstedt haben circa 80 bis 90 Einsätze pro Jahr. Oftmals müssen sie wegen Unfällen auf der A36 ausrücken. Annekatrin Beck erzählt aber auch von Hausbränden. Vor zwei Jahren gab es beispielsweise einen großen Brand in ihrem Heimatdorf. In dem Gebäude befanden sich damals auch noch Personen. Glücklicherweise konnten alle unversehrt geborgen werden.

Neben Familie, Arbeit und Ehrenamt hat Annekatrin Beck auch noch Hündin Senta. Sie ist ein wahres Energiebündel: Da ihr die Gassi-Runden nicht ausgereicht haben, wurde sie zu einem Mantrailer, also einem Personenspürhund ausgebildet. Bei einem Einsatz schnuppert Senta an einem Haar oder einem anderen Gegenstand der Person und kann so beispielsweise Kinder wiederfinden. In Sachsen-Anhalt ist Senta eine Besonderheit. Sie ist der einzige Mantrailer in privater Hand. Lediglich die Polizei verfügt über weitere Personenspürhunde.