Spuren im Schnee hatten ihn verraten. Bereits Ende 1817 waren im Westharz bei Seesen und Lautenthal Luchsspuren gesichtet worden. Doch mehrere angeordnete Jagden blieben erfolglos. Am 16. Februar 1818 dann zeigten zwei Oberförster in Braunschweig an, dass "in den Harzwäldern wieder das 'Unthier' sein Unwesen treibe". Daraufhin wurde Befehl erlassen, dass sich am 22. Februar sämtliche Jäger des Braunschweigischen Harzes in Seesen versammeln sollten. Dort wurde Kriegsrat gehalten, wie der Luchs zur Strecke gebracht werden kann.